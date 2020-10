DJ MARKET TALK: Vitória clara nas eleições dos EUA facilita pacote orçamental

(DJ Bolsa)-- Uma vitória total dos democratas ou dos republicanos nas eleições de novembro aumentaria a possibilidade de estímulos orçamentais, levando a uma subida das yields dos Treasurys, diz Cesar Perez Ruiz, responsável de investimentos da Pictet Wealth Management, num webinar esta quarta-feira. A aprovação de um pacote orçamental pode trazer "uma grande rotatividade" no curto prazo entre ações ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

