DJ MARKET TALK: Vitória de Biden e Congresso dividido favorecem ativos de risco

(DJ Bolsa)-- Uma vitória do candidato democrata Joe Biden, juntamente com um Congresso dividido, é "talvez o melhor desfecho para os ativos mais arriscados no médio prazo", refere Luca Paolini, estratega-chefe da Pictet Asset Management. Os cortes de impostos sobre as empresas da administração de Donald Trump continuarão em vigor e os estímulos devem acabar por ser suficientes, mas não excessivos, refere. Uma presidê...

