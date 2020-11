DJ MARKET TALK: Vitória de Biden seria "profundamente negativa" para o dólar

(DJ Bolsa)-- O índice do dólar DXY rondou um mínimo de dois meses à medida que os investidores descontam uma vitória de Joe Biden e um Congresso dividido nos EUA. Marshall Gittler, analista da BDSwiss, vê a divisão entre uma presidência democrata e um Senado republicano como "profundamente negativa" para o dólar. "Vai haver menos estímulos orçamentais do que em caso de uma 'onda azul' [democrata] ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

