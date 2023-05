DJ MARKET TALK: Vitória de Erdogan arrisca causar crise cambial na Turquia

(DJ Bolsa)-- A reeleição do Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, em que assegurou mais um mandato de cinco anos, aumenta o risco de uma "crise cambial aguda", refere a analista do Danske Bank Minna Kuusisto numa nota. "Num cenário em que a Turquia fique sem moeda estrangeira, o valor da lira provavelmente colapsaria, a inflação explodiria e a escassez de bens poderia ocorrer", refere, acrescentando que as empresa turcas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.