DJ MARKET TALK: Vitória de Trump pode impulsionar ações dos EUA

(DJ Bolsa)-- Uma vitória do Presidente dos EUA, Donald Trump, nas eleições vai beneficiar os ativos de risco e levaria a uma robustez de curto prazo do dólar, de acordo com a Invesco. Esse cenário seria favorável para ações de crescimento a curto e longo prazo, diz a empresa. Mas a política comercial do governo representaria um risco para as ações de mercados emergentes e desenvolvidos, disse a empresa de gestã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone