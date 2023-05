DJ MARKET TALK: Vivendi cai com venda de ações por Vincent Bolloré

(DJ Bolsa)-- As ações da Vivendi caem acentuadamente depois de o multimilionário francês Vincent Bolloré ter revelado que vendeu ações que detinha no conglomerado de media francês liderado pela sua empresa. Bolloré vendeu mais de 3 milhões de ações da Vivendi na semana passada a um preço médio de EUR9,5728, de acordo com dois documentos regulatórios publicados pelo regulador de mercado francê... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.