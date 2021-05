DJ MARKET TALK: Vivendi não deve alterar plano de distribuição de ações da UMG

(DJ Bolsa)-- A Vivendi não deve mudar significativamente os planos para distribuir 60% da subsidiária Universal Music Group aos acionistas numa operação especial, apesar dos apelos do hedge fund ativista Bluebell Capital para um dividendo especial, diz o Citi. O banco dos EUA cita os pedidos da Bluebell Capital para que a empresa de media francesa, liderada pelo bilionário Vicent Bolloré, pague um dividendo especial de EUR2,8 por aç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone