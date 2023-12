DJ MARKET TALK: Vivendi sobe no regresso ao CAC 40

(DJ Bolsa)-- As ações da Vivendi sobem esta sexta-feira com as notícias que o grupo de media vai regressar ao índice de referência francês CAC 40 no final deste mês. A Euronext disse que a Vivendi vai ser incluída no CAC 40 no lugar da fintech Worldline, quando entrar em vigor a mais recente revisão ao índice a 18 de dezembro. A Vivendi tinha saído do CAC 40 em junho. A Vivendi soma 2,9%. (adria.calatayud@dowjones.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.