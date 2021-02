DJ MARKET TALK: Vivendi terá benefício de longo prazo com entrada em bolsa da UMG

(DJ Bolsa)-- A Vivendi planeia colocar a sua subsidiária Universal Music Group no mercado de ações no início de 2022, o mais tardar, um desenvolvimento que pode focar a atenção na avaliação da UMG e favorecer o conglomerado de media francês, que detém uma participação de 80% na unidade, diz o Credit Suisse. "Como ativo cotado separadamente, o valor da UMG deve ser mais evidente e subir mais rapidamente ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

