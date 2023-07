DJ MARKET TALK: Vodafone apresenta melhoria das receitas na Europa no 1T

(DJ Bolsa)-- O primeiro trimestre das receitas com serviços na Europa da Vodafone melhorou de -0,8% para +0,4% com robustez abrangente, com os indicadores do desempenho do mercado estratégico da Alemanha a saírem melhores do que o esperado e com tendências de receitas sólidas no Reino Unido e em Itália, diz o Citi. A empresa de telecomunicações tem potencial para mais melhorias no segundo trimestre, tendo em conta as subidas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.