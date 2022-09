DJ MARKET TALK: Vodafone deve analisar acordo para co-controlar Vantage Towers

(DJ Bolsa)-- O rumo de ação mais provável da Vodafone Group relativamente à Vantage Towers é um acordo de controlo partilhado que pode levar a empresa a registar EUR6,9 mil milhões em proveitos em dinheiro ao mesmo tempo que mantém uma participação de 40,9%, dizem Stan Noel e Ajay Soni, da Bernstein, numa nota de research. A empresa de telecomunicações do Reino Unido estará a realizar um processo de leilã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

