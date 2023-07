DJ MARKET TALK: Vodafone sobe após resultados; tem trabalho pela frente

(DJ Bolsa)-- As ações da Vodafone sobem esta segunda-feira, reagindo positivamente aos sinais de esperança que trouxeram os resultados do primeiro trimestre fiscal, mas continua a haver um longo caminho pela frente, diz Richard Hunter, responsável de mercados Interactive, numa nota de research. O grupo de telecomunicações reportou uma queda das receitas de 4,8%, que escondeu um crescimento orgânico de 3,7% -- com as operaçõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.