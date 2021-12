DJ MARKET TALK: Volatilidade da Bitcoin deve regressar após estabilização

(DJ Bolsa)-- A Bitcoin tem estado relativamente estável nos últimos dias à medida que a situação da Ómicron acalma e os traders aguardam novas informações sobre a gravidade da nova variante, mas a volatilidade vai regressar, refere a Oanda. "Não é habitual que a Bitcoin pareça estável em comparação com os mercados de ações mas esta é uma dessas raras ocasiões", refere ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

