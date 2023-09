DJ MARKET TALK: Volatilidade da inflação dos serviços do Reino Unido deve ser vista com cautela

(DJ Bolsa)-- Os dados da inflação do Reino Unido para o setor dos serviços devem ser lidos com cautela, visto que o Banco de Inglaterra, ou BOE, deve tratar tanto a subida de julho como a queda de agosto com ceticismo tendo em conta a sua volatilidade, diz o economista do ING James Smith, numa nota. A inflação dos serviços -- uma métrica importante para o BOE -- caiu para 6,8% em agosto face a 7,4%, confortavelmente abaixo da previsã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.