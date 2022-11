DJ MARKET TALK: Volatilidade das obrigações recuou mas ainda está elevada

(DJ Bolsa)-- A volatilidade das obrigações recuou, mas continua elevada, sublinhando as elevadas incertezas acerca das taxas e da função de reação da Reserva Federal dos EUA em particular, refere Vincent Chaigneau, diretor de research da Generali Investments. "Com a inflação dos EUA a começar a abrandar e a economia a entrar em recessão na primavera, as yields dos Treasurys podem ter atingido um pico", disse ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.