DJ MARKET TALK: Volatilidade das taxas desce com maior clareza sobre ritmo da Fed

(DJ Bolsa)-- A volatilidade das taxas desceu visto que o mercado parece esperar que a Reserva Federal dos EUA mantenha o pé no acelerador das subidas das taxas de juro, diz a PGIM Fixed Income. "Com o mercado a ganhar mais clareza sobre o ritmo das subidas, um funcionamento mais normal pode voltar ao mercado de obrigações e mais capital alavancado que depende das métricas da volatilidade, como o indicador de valor em risco, pode regressar"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.