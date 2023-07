DJ MARKET TALK: Volatilidade de taxas deve diminuir com fim da restrição à vista

(DJ Bolsa)-- Com o fim das subidas de taxas do Banco Central Europeu à vista, e o banco central sem pressa para mudar de rumo, há valor nas estratégias de rendimento fixo que visam uma queda prolongada da volatilidade das taxas do euro, dizem estrategas do Société Générale numa nota. "Vemos valor nas estratégias para capitalizar na queda da volatilidade das taxas", dizem. O mercado passou o ímpeto de 2022 para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.