DJ MARKET TALK: Volatilidade pode manter-se enquanto mercados digerem negócio UBS-CS

(DJ Bolsa)-- A Fitch Solutions espera que a volatilidade dos mercados globais continue, apesar do negócio patrocinado pelo governo suíço da compra do Credit Suisse pelo UBS poder aliviar os receios sobre um contágio financeiro mais alargado. "Os investidores e os depositantes estão ainda a tentar perceber a magnitude dos riscos para o setor bancário e (…) vão continuar agitados no curto prazo", refere. O acordo de resgate,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.