DJ MARKET TALK: Volkswagen deve atingir consenso apesar de entregas mais reduzidas

(DJ Bolsa)-- O consenso da Volkswagen assume uma margem operacional para 2022 de 8,2%, o que implica uma margem do EBIT de 7,6% no quarto trimestre, face a 6% no terceiro trimestre, dizem analistas da Stifel, numa nota. A empresa disse durante uma conference call que as estimativas do consenso para as receitas e EBIT parecem no geral razoáveis, o que é uma mensagem positiva, tendo em conta quão baixas foram as entregas no quarto trimestre, dizem os ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.