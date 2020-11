DJ MARKET TALK: Volkswagen deve pagar multa de EUR285M por falhar alvo de emissões

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen deve ter de pagar uma multa de EUR285 milhões quando falhar o alvo de cumprimento das emissões de CO2 este ano, dizem analistas do Jefferies. A empresa confirmou na segunda-feira que provavelmente vai falhar o alvo das emissões em cerca de um grama. Os analistas do Jefferies esperam que a Volkswagen já tenha reservado provisões para a potencial multa. Para cumprir os alvos em 2021, a Volkswagen precisa de duplicar ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone