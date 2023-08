DJ MARKET TALK: Volkswagen está sobrevalorizada, Stellantis está subvalorizada - Bernstein

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen está sobrevalorizada enquanto a Stellantis está subvalorizada, dizem os analistas da Bernstein, numa nota. A capitalização de mercado da empresa alemã sugere uma subida significativa do free cash flow e um teto do crescimento que é mais elevado do que todas as produtoras de legado europeias, o que contradiz a visão dos analistas e de muitos investidores. A discrepância pode ser explicada pela expectativa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.