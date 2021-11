DJ MARKET TALK: Volkswagen precisa de resolver complexidade

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen deve aprender a lidar com a sua própria complexidade, encargos com as operações legacy e questões de governação para competir com a rival Tesla, disseram os analistas do Jefferies. "As referências constantes à Tesla por parte do CEO da VW Herbert Diess tornaram-se contraproducentes, destacando as vulnerabilidades em vez de soluções imaginativas", disseram os analistas. A fabricante ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

