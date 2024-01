DJ MARKET TALK: Volkswagen reforçada por preços estáveis, materiais mais baratos

(DJ Bolsa)-- Os executivos da Volkswagen enviaram uma mensagem relativamente forte numa chamada pós-fecho com analistas na terça-feira, sugerindo um quarto trimestre razoável que poderá continuar no novo ano, diz Tim Rokossa, analista do Deutsche Bank, numa nota. Além de ter tido o melhor trimestre europeu em termos de volumes, os preços médios de venda continuam estáveis por volta de EUR35.000 com um melhor mix do que no perí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.