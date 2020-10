DJ MARKET TALK: Volkswagen regista fortes resultados mas incerteza continua

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen registou fortes resultados no terceiro trimestre e excedeu as expectativas do mercado, diz Frank Schwope, analista do NordLB. No entanto, a indústria automóvel deve enfrentar incerteza relacionada com o coronavírus até, pelo menos, ao próximo verão, diz. Apesar das previsões de que a fabricante alemã vai entregar entre 9,2 milhões e 9,6 milhões de veículos este ano, Schwope prevê... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

