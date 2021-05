DJ MARKET TALK: Volkswagen revela vendas de veículos elétricos

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen revelou as vendas dos carros elétricos pela primeira vez, mostrando um negócio que está a crescer rapidamente mais ainda fica atrás da Tesla. Nos primeiros três meses, a VW vendeu cerca de 60.000 veículos totalmente elétrico em todo o mundo, um aumento de 78%, diz a empresa. A Tesla disse no mês passado que vendeu 88.496 carros a nível mundial no 1T. Aproximadamente três quartos dos carros ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

