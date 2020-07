DJ MARKET TALK: Volkswagen só deve voltar aos níveis de 2019 em 2022

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen só deve voltar a registar lucros e margens semelhantes às de 2019 em 2022, diz o Nord/LB. A fabricante automóvel alemã registou prejuízos no segundo trimestre e primeiro trimestre, o que não surpreende, diz o banco. Mas a Volkswagen não deve registar um prejuízo no total do ano. Ações -5,3% para EUR138,50. (kim.richters@wsj.com)

