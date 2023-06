DJ MARKET TALK: Volkswagen tem de abordar elefante na sala

(DJ Bolsa)-- A administração da Volkswagen precisa de assegurar aos acionistas na quarta-feira que o capex vale a pena, disseram analistas da Jefferies. Mesmo com as notícias de lucros mais elevados, a melhoria da Volkswagen seria pouco atrativa, a menos que a empresa abordasse de forma convincente o regresso sobre o investimento em projetos como o negócio de software para veículos elétricos Cariad, cujo adiamento do lançamento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.