DJ MARKET TALK: Votação dividida do BOE surpreendeu o mercado

(DJ Bolsa)-- A decisão do Banco de Inglaterra, ou BOE, de manter as taxas de juro era bastante antecipada, mas os detalhes da reunião surpreenderam o mercado tendo em conta que os responsáveis políticos continuaram divididos, diz Matthew Landon, estratega de mercado global do J.P. Morgan Private Bank. "Em particular, a votação em três sentidos diferentes do Comité de Política Monetária pela segunda vez em apenas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.