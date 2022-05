DJ MARKET TALK: VW vai superar vendas de veículos elétricos da Tesla até 2025

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen pretende superar a rival Tesla no que diz respeito às vendas de veículos elétricos até 2025, disse o CEO da empresa Herbert Diess à CNBC no World Economic Forum em Davos. "A Tesla está atualmente na liderança quando se fala sobre os veículos elétricos, provavelmente também já será a maior empresa de veículos digitais", disse Diess. Para este ano, a Volkswagen deve ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

