DJ MARKET TALK: Wall Street encerra última sessão da semana em alta

(DJ Bolsa)--As ações dos EUA fecharam em alta, esta sexta-feira, ignorando a queda a meio da sessão, após um relatório mensal de empregos que mostrou a força contínua do mercado de trabalho. A economia dos EUA criou 261.000 empregos no mês passado, mais do que o esperado, mas é também o menor aumento desde dezembro de 2020. A taxa de desemprego subiu para 3,7%. O Dow Jones avançou 1,3%, para 32.403 pontos, o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.