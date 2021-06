DJ MARKET TALK: Wells Fargo aumenta previsões do PIB, IPC dos EUA

(DJ Bolsa)-- A economia dos EUA deve crescer 7,3% em 2021, face à previsão anterior de 7%, de acordo com o Wells Fargo. A revisão em alta acontece devido ao ritmo histórico de crescimento do consumo privado, enquanto a campanha de vacinação vai progredindo e a economia reabre, diz o banco. O crescimento económico poderia ser ainda mais robusto se não fosse a escassez nas cadeias de fornecimento a travar a maior parte dos setores ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

