DJ MARKET TALK: WSJ Dollar Index, yields dos Treasurys registam ganhos históricos

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys registaram um ano extraordinário, com o maior aumento anual com base em dados recolhidos desde 1977, de acordo com a Dow Jones Market Data, tendo ganho mais de 230 pontos base. O WSJ Dollar Index não ficou para trás, estando a caminho de registar o maior ganho percentual desde 2015, subindo mais de 8%. O índice subiu 14% nos últimos dois anos. As yields dos Treasurys e o dólar receberam um forte suporte ...