DJ MARKET TALK: WTI cai para perto de mínimo de três meses

(DJ Bolsa)--Os preços do WTI caem e podem registar o preço de fecho mais baixo desde 21 de maio, seguindo em baixa de 1,3% nos $65,72 por barril. Os preços caíram nas últimas quatro sessões seguidas, mas começaram a subir esta quarta-feira, tendo depois voltado a cair durante a sessão. Os investidores estão preocupados com a fragilidade da procura de combustível e petróleo devido ao cocktail bearish que inclui ...

