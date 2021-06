DJ MARKET TALK: WTI encerra em nível mais elevado desde 2018

(DJ Bolsa)-- Os preços do WTI subiram para um novo ciclo de máximos, encerrando a sessão em alta de 0,5% nos $70,29 por barril, o preço de fecho mais elevado desde 16 de outubro de 2018. A motivar a subida dos preços esteve um relatório da OPEP que indicou que os produtores do grupo reiteraram as expectativas de uma aceleração da recuperação da procura do petróleo, bem como um relatório que mostrou que a ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone