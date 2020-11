DJ MARKET TALK: WTI na linha de água em sessão volátil

(DJ Bolsa)-- Os preços do WTI eliminam as quedas acentuadas e seguem agora na linha de água, numa altura em que a subida acentuada das ações dos EUA injetam apetite pelo risco nos mercados das commodities. O WTI recuou 10% na semana passada e chegou a recuar 4% antes da abertura da sessão para mínimos que não eram registados há cinco meses. Mas a recuperação acentuada do dia antes das eleições -- o Dow subia ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

