DJ MARKET TALK: WTI pode registar quinta semana consecutiva de ganhos

(DJ Bolsa)-- O WTI cai 0,6% para $113,19 por barril, mas poderá registar um forte ganho semanal, tendo em conta que os preços atuais estão cerca de $3 mais elevados face ao início da semana. O WTI estabilizou no início da semana antes de disparar 3,4% na quinta-feira com uma recuperação nos mercados de ações dos EUA a melhorar o apetite pelo risco mais abrangente. Os constrangimentos na oferta de produtos refinados també... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone