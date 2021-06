DJ MARKET TALK: WTI prolonga subidas para máximo de 32 meses

(DJ Bolsa)-- O WTI sobe para um novo máximo de 32 meses apesar dos receios sobre a inflação e o potencial impacto na procura de combustível. O WTI sobe 1,2% para $71,70 por barril, podendo registar o fecho mais elevado desde 16 de outubro de 2018 e está a menos de $5 dos máximos registados no final de 2014. Analistas notam que os contratempos técnicos estão a aumentar e alertam que um possível retorno dos barris de petró... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

