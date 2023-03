DJ MARKET TALK: Yield das Bunds a 10 anos disparam após dados da inflação alemã

(DJ Bolsa)-- As yields das Bunds a 10 anos da Alemanha disparam depois de os dados preliminares da inflação da Alemanha terem ficado acima do esperado, contrastando com a inflação espanhola que caiu muito mais do que o esperado. A yield das Bunds a 10 anos sobe 4 pontos base para 2,346%, face a 2,319% antes dos dados, de acordo com a Tradeweb. A inflação homóloga da Alemanha, de acordo com os padrões nacionais, foi de 7,4%,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.