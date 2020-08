DJ MARKET TALK: Yield das Bunds a 10 anos encontrou um novo equilíbrio

(DJ Bolsa)-- A yield da Bunds a 10 anos parece ter encontrado um novo equilíbrio entre -0,40% e -0,55%, diz Birgit Henseler, analista do DZ Bank. As yields dos Treasurys a 10 anos também parecem estar confinadas entre 0,55% e 0,70% "sem qualquer clara tendência ascendente ou descendente", diz. A visão dominante no mercado de obrigações parece ser de que a recuperação da economia global continua frágil, sendo que isto deve pressionar ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone