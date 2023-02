DJ MARKET TALK: Yield das Bunds a 10 anos estará nos 2,60% num horizonte a 6 meses

(DJ Bolsa)-- As yields das Bunds a 10 anos têm margem para subir visto que a economia europeia pode voltar a acelerar no segundo semestre, mas a um ritmo ascendente ligeiramente menos pronunciado nas maturidades mais longas da curva, diz o analista do DZ Bank Christian Reicherter, numa nota. O alvo dos analistas do banco alemão é de a yield das Bunds a 10 anos nos 2,60% num horizonte de seis meses -- comparando com a previsão anterior de 2,80% ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.