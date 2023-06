DJ MARKET TALK: Yield das Bunds a 10 anos não deve cair muito abaixo de 2,25%

(DJ Bolsa)-- A yield das Bunds a 10 anos pode não conseguir cair significativamente abaixo de 2,25% mesmo que os dados dos EUA suportem uma subida do mercado de obrigações, diz Hauke Siemssen, estratega de taxas do Commerzbank. Um abrandamento dos payrolls não-agrícolas dos EUA -- que são publicados às 1230 TMG -- pode aliviar as expectativas do mercado sobre mais subidas das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA, escreve o estratega ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.