DJ MARKET TALK: Yield das Bunds a 10 anos pode alcançar 2,5% no primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- O Commerzbank prevê que as yields das Bunds a 10 anos alcancem níveis perto de 2,5% novamente no primeiro trimestre de 2023, o que deve ser usado para escalar as posições de duration longa, refere Christoph Rieger, responsável de research de taxas e crédito do banco alemão. Assim, as yields das Bunds a 10 anos devem abrandar para 1,70% até ao final do próximo ano. As yields alemãs a 10 anos atingiram ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.