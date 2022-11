DJ MARKET TALK: Yield das Bunds a 10 anos pode aproximar-se dos 3%

(DJ Bolsa)-- As yields das Bunds a 10 anos podem aproximar-se dos 3%, visto que o processo de restrição do Banco Central Europeu ainda não terminou, refere o Société Générale numa nota. "Embora os banqueiros centrais estejam a sinalizar um provável ritmo mais lento de aumentos das taxas, também estão a sugerir uma taxa terminal mais elevada", referem estrategas de taxas do banco. As taxas terminais do BCE ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.