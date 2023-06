DJ MARKET TALK: Yield das Bunds a 10 anos pode cair para fundo do intervalo

(DJ Bolsa)-- As yields das Bunds a 10 anos -- atualmente nos 2,513% -- devem cair para o patamar inferior do intervalo de 2,00%-2,50% ao longo dos próximos meses, dizem os estrategas de taxas do Morgan Stanley, afirmando as expectativas anteriores, apesar da subida recente das yields. Em níveis entre 2,35%-2,40%, os estrategas considerariam adicionar apostas bullish através de opções das Bunds, dizem, notando que a queda seria mais pronunciada ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.