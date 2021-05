DJ MARKET TALK: Yield das Bunds a 10 anos pode chegar a 0% no verão

(DJ Bolsa)-- A yield das Bunds a 10 anos deve atingir o nível 0% durante o verão, diz o estratega-chefe do Danske Bank, Piet Haines Christiansen. No entanto, o estratega quer ver uma aceleração sustentável da inflação antes de ficar estruturalmente bearish nas obrigações, diz. "Para eu ficar estruturalmente bearish nas taxas seria preciso um outlook com uma aceleração sustentável das dinâmicas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

