DJ MARKET TALK: Yield das Bunds a 10 anos pode subir para 2,35% nas próximas semanas

(DJ Bolsa)-- Os estrategas do Citi esperam que as yields das Bunds a 10 anos atinjam o nível de 2,35% nas próximas semanas, com 2,55% a ser o fair value de médio prazo, diz o estratega de taxas Jamie Searle, numa nota. "As vendas de correção têm mais caminho para andar na nossa perspetiva", diz. O Banco Central Europeu enviou uma mensagem clara sobre as suas intenções hawkish, diz, acrescentando que o mercado tem ...