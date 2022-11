DJ MARKET TALK: Yield das Bunds a 10 anos terá alcançado pico em outubro

(DJ Bolsa)-- As yields das Bunds a 10 anos devem ter alcançado um pico a 2,50% em outubro e devem manter-se num intervalo estreito na primeira metade de 2023, dizem os estrategas de taxas do Morgan Stanley. Assim que os investidores tiverem sinais de que a inflação também já alcançou um pico e a oferta de obrigações da Zona Euro -- que normalmente é elevada no 1T -- for digerida, as yields das Bunds a 10 anos devem cair ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.