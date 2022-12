DJ MARKET TALK: Yield das Bunds com pico de 2,50% no primeiro trimestre de 2023

(DJ Bolsa)-- A yield das Bunds a 10 anos tem margem para subir face aos níveis atuais até um pico de 2,50% no primeiro trimestre de 2023 antes de abrandar gradualmente, dizem os estrategas de taxas do Société Générale. "As yields das Bunds devem atingir um pico de cerca de 2,50% no primeiro trimestre de 2023, coincidindo com o ponto mais elevado da inflação subjacente com o auxílio de uma grande oferta no iní... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.