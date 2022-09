DJ MARKET TALK: Yield das obrigações alemãs a 10 anos atingirá 2% no final do ano

(DJ Bolsa)-- As yields das Bunds a 10 anos devem subir para 2% até ao final do ano, com riscos ascendentes para esse nível, refletindo as perspetivas dos mercados sobre as subidas das taxas de juro do Banco Central Europeu, escrevem estrategas do SEB numa nota. "Os precedentes históricos sugerem que as yields alemãs a 10 anos tendem a negociar ao mesmo nível da taxa de depósitos do BCE assim que os mercados se convencerem que o ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

