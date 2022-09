DJ MARKET TALK: Yield dos Treasurys a 10 anos aproxima-se dos 4%

(DJ Bolsa)-- A yield dos Treasurys a 10 anos está rapidamente a aproximar-se da marca dos 4% devido aos receios globais de uma recessão motivada por uma restrição monetária generalizada. A última vez que as yields ultrapassaram a fasquia de 4% ocorreu em 2008. O benchmark segue a 3,893%. Se terminar o dia neste nível, será o fecho mais elevado da nota a 10 anos desde o início de 2010, de acordo com a FactSet, face ao mí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.